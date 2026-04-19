Lončar: "Partizan mnogo bolji u ovom trenutku od Crvene zvezde"

Nikola Lončar je govorio u studiju TV Arena sport posle derbija i rekao je da je Partizan sasvim zasluženo pobedio ovaj meč.

Posebno je nahvalio Isaka Bongu i Dilana Osetkovskog. "Karlik je vodio tu igru, na kraju postigao najvažnije poene. Grupa igrača koja stalno igra u poslednjih nekoliko meseci, igra fenomenalno. Bonga i Osetkovski su napravili razliku, Miltona i Brauna možda nije bilo, ali uvek neko iz te grupe napravi razliku", rekao je Lončar. Rekao je i da je Partizan u ovom trenutku bolja ekipa od Crvene zvezde. "Partizan izgleda dosta dobro i mnogo bolje od Crvene zvezde.