Nemačka fudbalska priroda se obnavlja, Bajern (opet) šampion!

Fudbaleri Bajerna savladali su u Minhenu ekipu Štutgarta rezultatom 4:2 u 30. kolu nemačke Bundeslige.

Ovim trijumfom, “Rekordmajster” je i matematički osigurao svoju 35. titulu prvaka Nemačke, a drugu uzastopnu pod vođstvom belgijskog stručnjaka Vensana Kompanija. Ništa novo u nemačkom fudbalu, uzevši u obzir da su Bavarci apsolutni vladari ove igre u svojoj zemlji, pa tako nikoga nije iznenadio ni vodeći pogodak gostiju u 21. minutu posle lepog udarca Krisa Furiha. Znali su domaći navijači, ali i čitava nemačka javnost da sledi žestok odgovor. Bajern je do odlaska