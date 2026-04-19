Sivić pred debi za TSC svestan izazova: "Svih sedam mečeva u plej-autu nosi težinu finala"

Trener fudbalera TSC-a Tomislav Sivić izjavio je danas da su prvi utisci nakon rada sa ekipom pozitivni, uz naglasak da predstojeći mečevi plej-auta nose težinu finala i da nema lakih protivnika. "Ekipa je dobro odgovorila na zahteve, vidi se motivacija i svest o situaciji u kojoj se nalazimo.

Svih sedam utakmica plej-auta imaju težinu finala, svi kreću od nule i svaki duel nosi isti značaj. U ovoj fazi smo se svi našli spletom različitih okolnosti. Napredak je kvalitetan tim sa tradicijom, zbog čega u meč ulazimo maksimalno fokusirani", rekao je Sivić, a preneo klub. On je istakao i jasan rezultatski cilj pred duel sa Nepretkom. "Napredak dolazi rasterećen, što može da bude otežavajuća okolnost. Tokom svoje tridesetogodišnje karijere nikada nisam