Jokić novim tripl-dablom „ukrotio“ Vukove na startu plej-ofa

Nikola Jokić vodio je Denver do pobede protiv Minesote na startu plej-ofa NBA lige. Nagetsi su slavili rezultatom 116:105, a Srbin je meč okončao sa tripl-dabl učinkom. Imao je centar Nagetsa 25 poena, 13 skokova i 11 asistencija.

Krajnje čudno otvaranje meča za Nikolu Jokića koji uvodnih pet minuta nije uputio šut. Prve poene postigao je tek u devetom minutu, i to ubacivši trojku Uvodni kvartal pripao je Minesoti rezultatom 33:23. U drugoj četvrtini došlo je do "buđenja" Nagetsa. Jokić je u 21. minutu ubacio još jednu trojku, čime je doveo svoj tim na pola koša zaostatka. Usledili su poeni Minesote, da bi Denver stigao do izjednačenja - 53:53. Nagetsi su drugu četvrtinu rešili dvocifrenom