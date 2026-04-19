Tramp najavio novu rundu pregovora sa Iranom, Džej Di Vens neće predvoditi delegaciju SAD

Američki predsednik Donald Tramp ponovio je pretnju da će onesposobiti iranske elektrane i mostove, ukoliko Iran ne postigne dogovor o okončanju rata i optužio Teheran da je prekršio dvonedeljno primirje.

"Nudimo veoma fer i razuman dogovor i nadam se da će ga prihvatiti jer, ako to ne urade, Sjedinjene Američke Države će uništiti svaku elektranu i svaki most u Iranu. Nema više ‘finog momka’", naveo je Tramp u objavi na svojoj platformi “Istina”. Poručio je da će Iran “brzo i lako pasti”, kao i da će mu, ako Teheran ne prihvati dogovor, biti čast da uradi, kako je naveo, "ono što mora da se uradi, što je trebalo Iranu da urade drugi (američki) predsednici za