Dario Ivanovski, najveća senzacija Beogradskog maratona: "Ovde se osećam kao kod kuće, 2. mesto je posebno"
Beograd je danas ponovo bio centar evropske maratonske scene, a 39.
Beogradski maraton doneo je vrhunske rezultate i novu sportsku priču za pamćenje. U trci u kojoj je oboren i rekord staze, pažnju je privukao i sjajan nastup makedonskog atletičara Darija Ivanovskog, koji je zauzeo drugo mesto i još jednom potvrdio svoj kvalitet na velikoj sceni. Ivanovski je trku završio u vremenu 02:09:35, odmah iza pobednika Gudete Gade Gemsise, dok je iza sebe ostavio i trećeplasiranog Kenijca Johanu Erota. Njegov rezultat dodatno dobija na