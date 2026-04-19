Evo kada bi Luka Dončić mogao da se vrati na parket u NBA, posle druženja sa Novakom dobio dobre vesti

Košarkaši Los Anđeles Lejkersa počeli su na sjajan način plej-of u NBA ligi, pošto su pobedili Hjuston Rokitse u prvoj utakmici - 107:98, ali su i dalje bez najboljeg igrača tima Luke Dončića.

Luka Dončić vuče povredu zbog koje je morao da se vrati u Evropu kako bi pokušao što pre da se vrati na parket. Slovenac je, takođe, bio na utakmici Real Madrida i Crvene zvezde gde je zajedno bio u društvu sa Novakom Đokovićem. Pojavila se informacija kada bi Luka Dončić mogao da se vrati na teren, a to bi se moglo dogoditi između treće i četvrte utakmice serije protiv Hjustona, što su dobre vesti za Lejkerse, ali i za Slovenca, pošto su prognoze ukazivale da bi