MOL Grupa potvrdila: Dividende za 2025. biće isplaćene ranije, u skladu sa zakonskim zahtevima

Mađarska naftna i gasna kompanija MOL Grupa predložila je Upravnom odboru da se dividende za poslovnu 2025. godinu, u iznosu od oko 630 miliona evra, isplate u trećem kvartalu ove godine.

U obaveštenju za učesnike na tržištu kapitala, kompanija je navela da će dividende od 241 milijarde forinti biti isplaćene u skladu sa dosadašnjom praksom. "Isplata dividende biće izvršena u skladu sa dosadašnjom praksom MOL-a i u potpunosti u skladu sa zakonskim zahtevima", saopštila je kompanija, prenosi budimpeštanska berza. (Telegraf.rs/Tanjug)