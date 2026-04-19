Proslavio se kao čika Mige u Žikinoj dinastiji, a za dlaku izbegao stradanje: Skončao sam i zaboravljen

Milan Srdoč bio je jedan od prepoznatljivih komičara i epizodista jugoslovenskog filma i televizije, glumac koji je svojim ulogama godinama izmamljivao osmeh publici.

Ipak, iza vedrog scenskog izraza i komičnog talenta, krio se život obeležen teškim iskušenjima i dramatičnim istorijskim okolnostima. Rođen je 3. januara 1920. godine u Rijeci. Njegov otac radio je kao brodokovač, a Srdoč je najpre završio metalostrugarski zanat. Ljubav prema glumi odvela ga je u amatersko pozorište, gde je započeo svoj umetnički put i postepeno gradio prepoznatljiv scenski izraz. Tokom Drugog svetskog rata doživeo je izuzetno teške trenutke.