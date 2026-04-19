Tramp sad zapretio Velikoj Britaniji: Sve veći raskol između Vašingtona i Londona

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp zapretio je raskidanjem trgovinskog sporazuma sa Velikom Britanijom usled rastućeg nezadovoljstva zbog protivljenja Londona vojnoj akciji protiv Irana.

Tramp je u intervjuu za Skaj njuz izjavio da su SAD Velikoj Britaniji dale "dobar trgovinski sporazum", koji je "bolji nego što je morao da bude", dodajući da on "uvek može da se promeni", prenosi briselski Politiko. On je uputio kritike i na račun britanskog premijera Kira Starmera, dovodeći u pitanje snagu takozvanog "posebnog odnosa" između dve zemlje. Obraćajući se poslanicima u Donjem domu parlamenta, Starmer je poručio da neće da popusti pod pritiscima iz