I Iran i SAD blokirali Ormuz: Evo koje su razlike u merama

IZJAVA američkog predsednika Donalda Trampa da je iransko zatvaranje Ormuskog moreuza „čudno“ jer je američka blokada „već zatvorila prolaz“ pokrenula je pitanje šta zapravo podrazumevaju mere koje sprovode dve strane.

foto: Michele Ursi / Alamy / Profimedia Iako se obe politike nazivaju blokadama, način njihove primene i ciljevi se značajno razlikuju. Iran je, preko svog Vrhovnog saveta za nacionalnu bezbednost, objavio da namerava da uspostavi strogu kontrolu nad saobraćajem kroz Ormuski moreuz dok se rat ne završi i ne uspostavi trajni mir u regionu. Prema ovoj odluci, brodovi koji prolaze kroz moreuz podležu detaljnoj kontroli, uključujući prikupljanje podataka o plovilima,