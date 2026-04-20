Ipak ništa od pregovora?; Aragči otkrio: Ovo je glavna prepreka

Šef iranske diplomatije Abas Aragči razgovarao je danas sa svojim pakistanskim kolegom Ishakom Darom, saopštilo je iransko Ministarstvo spoljnih poslova.

Aragči je tokom razgovora Daru da su "kontinuirana kršenja primirja" od strane SAD glavna prepreka nastavku diplomatskog procesa, navodi se u saopštenju. Aragči je rekao Daru da će Iran, uzimajući u obzir sve aspekte pitanja, odlučiti o tome kako dalje da postupi. Predsednik SAD Donald Tramp rekao je danas da će sporazum sa Iranom biti potpisan u toku dana u Islamabadu, a kasnije je objavio da potpredsednik Džej Di Vens sa američkog delegacijom sutra putuje u