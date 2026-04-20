Sahranjen pevač Saša Katančić: Porodica i kolege neutešni

Poznati pevač Saša Katančić sahranjen je danas na Novom bežanijskom groblju u Beogradu nakon što je iznenada preminuo u 49. godini od posledica srčanog udara.

U crkvi Svetog apostola Tome održano je opelo, a ljudi su porodici pre toga izjavljivali saučešće. Saša je iza sebe ostavio neutešnu suprugu, ćerku i sina. Brojne poznate ličnosti prisustvovale su sahrani. Među prvima su na sahranu došli: Željko Vasić, Acko Nezirović, Miloš Radovanović, Zoran Jagodić Rule, Mišel Gvozdenović, Haris Džinović i drugi. Svoju dugogodišnju karijeru Katančić je gradio nastupajući širom dijaspore, po klubovima i na privatnim veseljima.