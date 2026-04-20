Ormuski moreuz: Jesu li pomorske blokade uspevale kroz istoriju

Prošao je još jedan vikend zbrke oko Ormuskog moreuza.

Dok je na snazi krhko primirje, iranski ministar spoljnih poslova saopštio je 17. aprila da je moreuz „potpuno otvoren tokom preostalog perioda prekida vatre (postignutog 8. aprila)“ za trgovačke brodove.

Ali samo dan kasnije, Teheran je promenio odluku i ponovo zatvorio moreuz, nezadovoljan zato što su Sjedinjene Američke Države nastavile pomorsku blokadu iranskih luka.

Veliki broj tankera tada je prijavio da su iranski brodovi otvarali vatru na njih ili da su im naredili da otplove iz Ormuskog moreuza.

Odluka Amerike da uvede vlastitu blokadu vratila je u žižu javnosti jednu od najstarijih alatki prinude u ratna vremena: presecanje pomorskih puteva radi slabljenja ekonomije, narušavanja trgovine i prisiljavanja neprijatelja da promeni odluke ili se povinuje zahtevima.

Iako takve mere mogu da budu efikasne kao vid pritiska, istorija pokazuje da je njihov širi uticaj mnogo složeniji.

U nekim slučajevima, pogotovo tokom dva svetska rata, pomorske blokade odigrale su značajnu ulogu u narušavanju sposobnosti zemlje da održi vođenje sukoba.

U drugima, poput blokada u Gazi i Jemenu, produbile su humanitarne krize a da nisu dovele do trajnih političkih ishoda.

Britanska blokada Nemačke u Prvom svetskom ratu

Historica Graphica Collection / Heritage Images / Getty Images Stanovnici Berlina prebiraju po smeću tokom Prvog svetskog rata, kada istoričari procenjuju da su stotine hiljada nemačkih civila umrle od gladi tokom sukoba

Pomorska blokada Nemačke u Prvom svetskom ratu često se navodi kao klasičan primer.

Umesto da direktno blokira nemačke luke, Velika Britanija se oslonila na dominaciju u Severnom moru kako bi kontrolisala pomorski saobraćaj.

Kraljevska mornarica je pregledala brodove i vršila pritisak na neutralne zemlje, praktično odsekavši Nemačku od svetske trgovine.

Vremenom se spisak zabranjene robe proširio izvan vojnih zaliha da bi obuhvatio hranu i veštačko đubrivo.

Nemačka je isprva uspela da ublaži njihov uticaj trgovinom preko neutralnih zemalja i prilagođavanjem domaćeg stanovništva.

Ali kako se rat produžavao, uvoz je dramatično opadao, a nestašica ključnih materijala je smanjila poljoprivredni i industrijski učinak.

Posledice po društvo bile su brutalne.

Nestašica hrane se 1916. godine pretvorila u pravu krizu.

Takozvana „Zima repe“ postala je simbol teškog života, a istoričari procenjuju da su stotine hiljada civila umrle od neuhranjenosti i srodnih bolesti.

Iako blokada nije bila jedini razlog nemačkog poraza, istoričari je smatraju značajnim faktorom u slabljenju sposobnosti zemlje da nastavi vođenje rata.

Saveznička blokada Japana u Drugom svetskom ratu

Galerie Bilderwelt / Getty Images Američke invazione snage i brodovi na obalama japanskog ostrva Okinava u aprilu 1945. godine

Japanska zavisnost od pomorskih linija snabdevanja učinila je ovu zemlju posebno ranjivom na blokadu.

Kao ostrvska zemlja, ona se oslanjala na pomorske puteve za uvoz nafte, sirovina i hrane, i za snabdevanje vlastitih vojnih snaga širom Pacifika.

Od 1943. godine, američke podmornice sve su više gađale japanske trgovačke brodove, dok su kasnije operacije miniranja iz vazduha, naročito Operacija izgladnjivanje, dodatno narušile ključne pomorske rute.

Poslednjih godina rata, japanska trgovačka flota bila je uglavnom uništena.

Posleratna procena sugeriše da je ovaj kolaps bio krupan faktor u slomu njene ratne privrede.

Za razliku od Nemačke, Japan nije imao značajnih kopnenih ruta da bi umanjio taj pritisak.

Iako je njegova predaja bila rezultat brojnih faktora, među kojima i bacanje atomskih bombi i ulazak Sovjetskog Saveza u rat, presecanje pomorskih linija snabdevanja odigralo je ključnu ulogu.

'Pomorski karantin' Kube 1962.

Kubanska raketna kriza ilustruje različitu upotrebu pomorskog pritiska.

Sjedinjene Američke Države namerno su izbegavale da nazovu akciju blokadom, umesto toga koristeći izraz „karantin“ kako bi zaobišle pravne posledice.

Pod predsednikom Džonom Kenedijem, američke mornaričke snage poslate su da spreče da sovjetska vojna oprema stigne do Kube.

Cilj je bio ograničen i precizan: da se zaustavi dalje razmeštanje raketa i stvori 'poluga' za pregovore sa Moskvom.

Operacija je trajala manje od mesec dana i funkcionisala je uglavnom kao odvraćanje.

Getty Images Američki patrolni avion Neptun leti uz sovjetski teretni brod tokom Kubanske raketne krize 1962. godine

Suočeni sa rizikom od sukoba, neki sovjetski brodovi su se okrenuli i pošli nazad.

U kombinaciji sa intenzivnom diplomatijom, pat-pozicija se završila povlačenjem sovjetskih raketa sa Kube i, u tajnosti, američkih raketa iz Turske.

U odnosu na njegov zacrtani cilj, karantin se smatra efikasnim.

Pomorske sankcije UN Iraku

AFP via Getty Images Iračka luka Basra 2003. godine: jedina luka sa dubokom vodom u zemlji posle rata iz 1991. i više godina sankcija postala je mesto skladištenja napuštenih brodova

Posle iračke invazije na Kuvajt 1990, Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija uveo je sveobuhvatne sankcije, u koje su spadale i mere nadzora i ograničavanje pomorskog saobraćaja.

Ove kontrole, na snazi tokom čitavih 1990-tih i ranih 2000-tih, postale su važan deo napora za ekonomsko izolovanje Iraka i njegovo prisiljavanje da se povinuje međunarodnim zahtevima.

Iako je pristup Iraka moru bio ograničen, pomorska blokada je odigrala ulogu u zaustavljanju uvoza nafte.

Međutim, kopnene rute su u izvesnoj meri omogućile izbegavanje sankcija, smanjivši uticaj same blokade.

U praksi, ove mere bile su najefikasnije kad su bile kombinovane sa širim sankcijama i vojnim pritiskom.

Sankcije na moru protiv bivše SR Jugoslavije

Getty Images Multinacionalna pomorska operativna grupa NATO 1992. godine: kombinovane snage uvele su pomorske sankcije Ujedinjenih nacija Srbiji i Crnoj Gori

Tokom ratova na Balkanu, sankcije UN protiv Savezne Republike Jugoslavije bile su primenjena na moru kroz zajedničku operaciju NATO i Evropske unije.

Na Jadranskom moru između 1992. i 1996, hiljade brodova je prolazilo kroz pregled, a stotine su bile preusmeravane ili zaustavljane.

Relativno svedena geografija učinila je primenu lakšom.

Ove operacije učvrstile su efikasnost sankcija podizanjem cene za njihovo kršenje.

Ali one nisu, same po sebi, okončale sukob.

Bila je potrebna šira mešavina vojnog i diplomatskog pritiska da bi se postigao sporazum.

Blokada Gaze

Majdi Fathi / NurPhoto via Getty Images Palestinski ribarski brodovi tokom pokušaja probijanja izraelske pomorske blokade Pojasa Gaze 2018. godine

Blokada Pojasa Gaze, koja je na snazi od 2007. godine, deo je šireg sistema ograničenja kretanja, trgovine i pristupa resursima.

Njena pomorska komponenta - pooštrena od 2009. godine - igrala je ključnu ulogu u ograničavanju pristupa moru.

Izrael tvrdi da su mere neophodne kako bi se sprečilo šverc oružja.

Humanitarne organizacije tvrde da su one ozbiljno narušile privredu i životne uslove u palestinskoj enklavi.

Pravni status blokade ostaje sporan.

U savetodavnom mišljenju iz 2024. godine, Međunarodni sud pravde istakao je stalnu zabrinutost zbog situacije na palestinskim teritorijama.

Uprkos godinama ograničenja, blokada nije sprečila ponovljene cikluse nasilja na teritoriji. Iako je održala pritisak, nije donela trajnu bezbednost niti političko rešenje.

Saudijska blokada Jemena

Getty Images Prema podacima Ujedinjenih nacija, Jemen je doživeo ozbiljnu humanitarnu krizu

Od 2015, koalicija predvođena Saudijskom Arabijom uvela je ograničenja u luke i vazdušni prostor Jemena, a cilj je bio da ograniči protok oružja do snaga Huta.

Jemen se umnogome oslanja na uvoz, tako da su ove mere imale direktnog uticaja na civile.

Ujedinjene nacije iznova upozoravaju na rizik od gladi, nestašice goriva i pritiska na zdravstvene sisteme.

Trebalo je da mehanizmi inspekcije dovedu u ravnotežu zabrinutost zbog bezbednosti u vezi sa humanitarnim potrebama, ali odlaganja su često omela snabdevanje.

Blokada je pojačala pritisak na jemenske Hute, ali nije dovela do odlučujućeg ishoda.

Umesto toga, doprinela je produbljivanju humanitarne krize i izazvala stalne kritike međunarodne zajednice.

(BBC News, 04.20.2026)