‘Panika na ulicama Londona’: Hoće li Arsenalu iskliznuti titula u Premijer ligi

BBC News pre 55 minuta | Šamun Hafez - BBC Sport

Reuters Erling Haland, strelac pobedonosnog gola za Mančester siti, posle prvenstvenog derbija sa Arsenalom na stadionu Etihad

Pobedonosni gol Erlinga Halanda, eksplozija buke, reakcija po završetku utakmice.

Pobedom nad londonskim Arsenalom 2:1, Mančester siti je u sopstvenu korist potpuno preokrenuo trku za titulu prvaka Premijer lige.

Ekipa Mikela Artete ostaje na vrhu, ali sada ima samo tri boda više od Sitija (70 prema 67) - pre samo sedam dana, bobodna razlika je bila +9 u korist Arsenala.

Siti ima i utakmicu manje i može da se izjednači sa Arsenalom ako pobedi već prežaljeni Barnli 22. aprila.

Ekipa Pepa Gvardiole uspela je da dostigne vrhunac u poslednja dva meseca sezone.

Španac je, međutim, umanjio značaj ogromne pobede.

„I dalje se nadamo. Ali istina je da smo imali užasan raspored i nismo na vrhu tabele.

„Za sada su najbolji tim u Engleskoj, ali produžavamo šansu da se borimo do kraja.

„Veoma su konkurentni, znamo to, ali i mi smo.

„Tabela govori sama za sebe. Čestitam momcima, ali ne smeju da izgube usredsređenost".

'Borba je tek počela'

Momentum je sada potpuno na strani Sitija - izgubili su samo jednom u poslednjih 20 ligaških utakmica, dok Arsenal posustaje, pobedivši samo u jednom od poslednjih šest mečeva u svim takmičenjima.

Istorija pokazuje da je Siti i u ovom delu sezone neverovatan, a njihovi rezultati u aprilu pod vođstvom Gvardiole pružaju sjajno štivo za njihove navijače i zastrašuju one koji su naklonjeni Arsenalu.

Ovaj mesec u kalendaru ostaje Gvardiolino omiljen, sa procentom pobeda koji sada iznosi 71,4 - 2,53 osvojena boda po utakmici - dok Arteta nastavlja da se muči u njegovom najgorem mesecu, sakupljajući 1,48 bodova po utakmici sa procentom pobeda od 39,5.

Kvote, prema statističkom sajtu Opta, ostaju u velikoj meri u korist Arsenala, ali su njihove šanse pale sa 97 odsto na 73 za samo nedelju dana, dok je Siti skočio sa tri na 27 odsto šansi da osvoji titulu.

Ove sezone, Arsenal je bio na vrhu tabele 206 dana, a Sit samo šest - i to u prvoj nedelji sezone.

Otkako je Arteta preuzeo Arsenal 2019, Siti je osvojio Premijer ligu četiri puta, ali je Arsenal najduže držao prvo mesto - 537 dana, naspram Sitijevih 453.

„U potpunosti smo uvereni da možemo do titule. I u ovoj utakmici smo ponovo pokazali kakav smo tim.

„Trofej je u našim rukama i tu je da ga osvojimo.“

Siti ponovo veruje

Pretprošli vikend je možda dao igračima i navijačima Sitija pravu nadu pošto je Arsenal pretrpeo šokantni poraz kod kuće od Bornmuta, a Gvardiolin tim je ubedljivu pobedio Čelsi.

Šest utakmica do kraja sezone, Siti sada počinje da veruje da je sedma titula u poslednjih devet godina nadohvat ruke.

Igrači Arsenala su na kraju meča šakama pokrili lica, a Sitijevi su sa navijačima slavili ogromna tri boda.

Gostujuće pristsalice brzo su napustile stadion Etihad, dok su verni navijači Sitija skakali gore-dole uz melodiju Milkijeve pesme „ Just The Way You Are “.

Ova pesma postaje himna Sitijeve sezone, a reči su prerađene u zarazna skandiranja za nova pojačanja Rajana Šerkija i Antoana Semenja.

„Proslava na kraju meča sezone je delovala malo previše“, rekao je bivši fudbaler Liverpula Deni Marfi za BBC Sport.

„Ako ste igrač Arsenala, onda možete da pomislite 'izdržite, još vodimo'. Bila je to velika proslava, koja me je iznenadila.

„Razumem emotivan trenutak i sam sam igrao u ovakvim utakmicama i posle meča smo previše slavili", kaže Marfi.

Delovalo je kao da slave titulu, dodao je.

„Igrači Stija sada verovatno misle - imamo šansu.

„Čak je i nerešen rezultat bio dovoljan Arsenalu, tako da donekle razumem ovakvo slavlje".

Šta je kome potrebno za titulu?

Halandov pobedonosni gol u drugom poluvremenu izazvao je neverovatnu buku pošto je Šerki doveo domaćine u vođstvo, a Kaj Haverc je izjednačio posle greške golmana Sitija Đanluiđija Donarume.

Obe ekipe i dalje imaju sudbinu u vlastitim rukama u ovoj uzbudljivoj trci za titulu - čak i ako Siti pobedi u svim preostalim utakmicama, to možda neće biti dovoljno, jer bi Arsenal mogao da ih nadmaši gol-razlikom.

Međutim, gol-razlika je sada samo +1 u korist Arsenala (+37 prema +36).

Na papiru, Arsenalov raspored izgleda povoljnije, jer im je pet preostalih utakmica protiv timova iz donje polovine tabele.

Kapiten Sitija Bernardo Silva nazvao je pobedu nad Arsenalom „ogromnom“.

„Ako pobedimo u zaostaloj utakmici, imaćemo isti broj bodova.

„Pre dve nedelje, ovaj scenario nije izgledao baš verovatan", dodao je.

Jedan segment trke za titulu rešen je u nedelju - neće biti plej-ofa meča za titulu na kraju sezone.

Ukoliko timovi budu izjednačeni po broju bodova, gol-razlici i postignutim golovima do 24. maja, Siti će osvojiti titulu jer ima bolji učinak u međusobnim duelima.

Utakmica protiv Arsenala bila je poslednja u sezoni u kojoj se Siti suočio sa nekim liderom lige još od aprila 2012. godine.

Ko će osvojiti titulu?

Bivši kapiten Mančester junajteda Vejn Runi prednost daje Arsenalu.

Arsenal će osvojiti titulu sa dva boda razlike, pošto predviđa da će 'tobdžije' (nadimak londonskog tima) pobediti u svim preostalim utakmicama, a Mančester siti će remizirati sa Evertonom, kaže on za BBC.

„Ova trka za titulu još nije završena, biće još preokreta.

„Očigledno će biti tesno, ali Siti ima još jednu utakmicu koju mora da pokuša da pobedi, tako da i dalje vidim Arsenal kao blagog favorita.

„Od sada do kraja sezone, samo će biti pitanje koji tim će ostati smireniji.

„Sitijev raspored izgleda malo teže. Navijači Arsenala imaju veliku ulogu, moraju da podrže tim“, kaže Runi.

Deni Marfi, bivši igrač Totenhema i Liverpula, predviđa da će Mančester siti osvojiti titulu na osnovu međusobnih duela, jer će oba tima pobediti u preostalim utakmicama.

„Oni su toliko moćni timovi da verujem da će pobediti u svim utakmicama.

„Gostovanje protiv Bornmuta bi moglo biti teško za Mančester siti, a Vest Hem je verovatno taj koji bi mogao da bude najveća prepreka Arsenalu", kaže Marfi.

Ipak, prednost daje Sitiju, pre svega zbog boljeg međusobnog duela, ali i gol-razlike - veruje da će Siti ubedljivo pobeđivati do kraja.

'Voz koji je teško zaustaviti'

Bivši golman Engleske Rob Grin ocenjuje da će „Arsenalu biti potrebno nešto monumentalno da preokrene situaciju u sopstvenu korist.“

Bivši defanzivac Mančester junajteda Geri Nevil rekao je za Skaj Sports prednost daje klubu koji je gradski rival njegovom bivšem.

„Siti je na pravom putu i ​​veoma je teško zaustaviti taj voz.

„Serijski pobednici izlaze kao pobednici u velikim utakmicama. Siti je ubrzao“, kaže Nevil.

Bivši napadač Blekburna Kris Saton rekao je za BBC Radio 5 da „i dalje misli da će Arsenal osvojiti Premijer ligu".

„Imaju lakše utakmice, a Mančester siti će kiksnuti.“

(BBC News, 04.20.2026)