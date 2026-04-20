Užas u Luizijani: Ubio sedmoro svoje dece i još jedno

Otac je ubio sedmoro dece i jedno dete koje nije u srodstvu sa njim u masovnoj pucnjavi u Šrivportu u američkoj saveznoj državi Luizijan.

Deca su bila uzrasta od jedne do 14 godina, javlja CBS, novi američki partner BBC-ja.

Još jedno dete je povređeno - skočilo je sa krova kuće kako bi se spasilo i sada je u bolnici, kažu lokalne vlasti.

Dve žene, među kojima je i majka dece, u kritičnom su stanju.

Pucnjava, koju je policija opisala kao 'porodičnu svađu', počela je oko pet sati ujutru po lokalnom vremenu 19. aprila, saopštila je policija.

Osumnjičeni je pucao u 10 ljudi pre nego što je pobegao ukradenim automobilom, rekao je portparol policijske uprave Šrivporta Kris Bordelon.

Policija ga je potom gonila, pronašla i ubila.

Svi ubijeni su maloletni.

Osumnjičeni je identifikovan kao Šamar Elkins, rekla su za BBC iz gradskih vlasti.

Najpre je pucao u ženu na ulici pre nego što je otišao u obližnju kuću gde je ubio osmoro dece, „od kojih jedno nije bilo u srodstvu sa njim“, prema policijskim navodima.

Jedna od žrtava je otrčala do obližnje kuće i pozvala vlasti, saopštila je policija.

„Ovo je tragedija, možda najgora situacija koju smo doživeli u Šrivportu," izjavio je Tom Arseno, gradonačelnik Šrivporta.

Ovo je bila najveća masovna pucnjava u SAD otkako je osam ljudi ubijeno u predgrađu Čikaga u januaru 2024. godine.

(BBC News, 04.20.2026)