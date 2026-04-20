Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija
Brnabić je na konferenciji za novinare kazala da će mišljenje Venecijanske komisije stići u junu.
"Mi nećemo čekati jun, mi ćemo odmah, čim dobijemo mišljenje ekspertskog tima, što očekujemo krajem aprila, i pre toga krenuti da radimo na izmenama i dopunama zakona kako bismo imali vremena i za javnu raspravu. Svakako očekujem da te izmene i dopune što pre uđu u Skupštinu", rekla je Brnabić.
Ona je izjavila da je u petak dobila nacrt mišljenja Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona, ocenivši da je nacrt mišljenja fer i balansiran.
Drugi dokument tiče se mišljenja o izmeni izbornih zakona kojima se implementira dodatnih pet preporuka Kancelarije za demokratske ionstitucije i ljudska prava (ODIHR) i da će ti zakoni biti stavljeni u nacrt.
Brnabić je rekla da će do sutra poslati komentare na mišljenja i dodala da očekuje u narednih nekoliko dana konačno mišljenje ekspertskog tima Venecijanske komisije.
(Beta, 20.04.2026)