Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Beta pre 50 minuta

 Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da ne smatra da će Evropska komesarka za proširenje Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova za Srbiju, te ocenila da to ne bi bilo fer jer Venecijanska komisija još nije dala svoje mišljenje.

Brnabić je na konferenciji za novinare kazala da će mišljenje Venecijanske komisije stići u junu.

"Mi nećemo čekati jun, mi ćemo odmah, čim dobijemo mišljenje ekspertskog tima, što očekujemo krajem aprila, i pre toga krenuti da radimo na izmenama i dopunama zakona kako bismo imali vremena i za javnu raspravu. Svakako očekujem da te izmene i dopune što pre uđu u Skupštinu", rekla je Brnabić.

Ona je izjavila da je u petak dobila nacrt mišljenja Venecijanske komisije na set izmena pravosudnih zakona, ocenivši da je nacrt mišljenja fer i balansiran.

Drugi dokument tiče se mišljenja o izmeni izbornih zakona kojima se implementira dodatnih pet preporuka Kancelarije za demokratske ionstitucije i ljudska prava (ODIHR) i da će ti zakoni biti stavljeni u nacrt.

Brnabić je rekla da će do sutra poslati komentare na mišljenja i dodala da očekuje u narednih nekoliko dana konačno mišljenje ekspertskog tima Venecijanske komisije.

(Beta, 20.04.2026)

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije

Brnabić: Uskoro finalno mišljenje Venecijanske komisije, krećemo odmah u primenu

Stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije o pravosudnim zakonima, Brnabić: "Fer i balansiran, krećemo sa primenom"

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, čeka se Venecijanska komisija

Brnabić: Sumnjam da će Marta Kos tražiti zamrzavanje novca, stigao nacrt miljenja Venecijanske komisije

Univerziteti moraju biti oslobođeni zastrašivanja

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije

Vučić: Do Đurđevdana ili neki dan posle znaće se kada će biti održani izbori

Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije: Poslanici SNS-a će podržati predložene zakone

(BLOG) Nastavak Druge redovne sednice: Rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

