Jovanović (CLS): Javna komunalna preduzeća u Beogradu duguju 27 milijardi dinara

Beta pre 41 minuta

Direktor Centra za lokalnu samoupravu (CLS) Nikola Jovanović izjavio je danas da javna komunalna preduzeća u Beogradu duguju dobavljačima 27 milijardi dinara zaključno sa 1. aprilom, što je, kako je naveo, novi crni rekord u prestonici.

"Dugovanja koja nisu dospela iznose 19 milijardi dinara i tu je najveći dužnik JKP Beogradske elektrane sa 15 milijardi dinara, od čega najviše za gas", istakao je Jovanović, navodi CLS u saopštenju.

Dodao je da dugovanja koja su dospela iznose osam milijardi dinara, među kojima je najveći dužnik GSP Beograd sa pet milijardi dinara.

Poručio je da takvo stanje u gradu onemogućava normalno poslovanje, nabavljanje nove imovine i podizanje razvojnih kredita.

"Nažalost, ovde nema gradonačelnika i nikog nema da progovori, a još manje da se pozabavi suštinskim problemima", naveo je Jovanović.

(Beta, 20.04.2026)

