Marta Kos: Cenim posvećenost rektora Đokića u odbrani autonomije Univerziteta

Beta pre 1 sat

Komesarka za proširenje Evropske unije (EU) Marta Kos saopštila je danas da ceni posvećenost rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića u odbrani autonomije i dostojanstva te visokoškolske ustanove.

"Drago mi je što danas u Briselu dočekujemo rektora Univerziteta u Beogradu Vladana Đokića. Univerziteti moraju ostati mesta kritičkog razmišljanja i otvorene debate, slobodna od bilo kakvih oblika zastrašivanja", objavila je Kos na društvenoj mreži Iks.

Dodala je da veom ceni Đokićevu "posvećenost odbrani autonomije i dostojanstva" Univerziteta u Beogradu. "To je važno za demokratsku i evropsku budućnost Srbije", objavila je Kos uz fotografiju susreta sa Đokićem.

(Beta, 20.04.2026)