Ministarstvo: Vujić posetio Mladića u zatvoru, zamolio da bude pušten u Srbiju zbog lečenja

Ministar pravde Nenad Vujić posetio je danas u zatvoru u Hagu generala Ratka Mladića, nakon čega je zamolio predsednicu Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Grasijelu Gati Santanu da Mladić bude pušten u Srbiju na lečenje, saopštilo je ministarstvo.

Dodaje se u saopštenju da je Vujić izrazio zabrinutost za zdravstveno stanje generala Mladića koje "zahteva ozbiljan medicinski tretman", o čemu je izvestio i predsednicu Mehanizma, kojoj je lično predao garancije vlade Srbije uz molbu za njegovo puštanje radi lečenja u Srbiji.

"General Mladić je u jako teškom stanju, slabo komunikativan i nalazi se u zatvorskoj bolnici (...) Republika Srbija je dala ozbiljne garancije i ostali smo otvoreni da damo dodatne ukoliko Mehanizam smatra da je to potrebno. Ovde je pitanje života generala Mladića i svako dalje zadržavanje predstavlja kršenje međunarodnog prava i međunarodnih standarda", navelo je ministarstvo.

Dodaje se da svaki osuđenik ima pravo na adekvatnu negu, da kazna ne sme biti osveta i da će ministar Vujić to pitanje pokrenuti i pred Ujedinjenim nacijama, Komitetom za ljudska prava i Komitetom protiv torture i nehumanog postupanja "jer postoje elementi nehumanog postupanja u slučaju generala Mladića".

"Planiram da i u obraćanju Savetu bezbednosti u junu mesecu istaknem ovo pitanje, ali ću i pre juna komunicirati sa UN i izneti svoje zapažanje koje sam danas neposredno stekao, kao i zapažanja lekara koji će u sredu doći da pregledaju generala Mladića. Naime, postoje sumnje da nisu ispoštovani svi protokoli, jer se vide određeni propusti u lečenju bolesti koje ima general Mladić", napomenuo je ministar.

Tokom sastanka sa predsednicom Mehanizma, bilo je reči i o puštanju nekadašnjeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Miće Stanišića, koji je odslužio dve trećine kazne.

Vujić je kazao da je pružio podršku ponovljenom zahtevu za njegovo prevremeno puštanje na slobodu koji će podneti Stanišićevi advokati.

Ministar je predsednici Mehanizma ukazao na nemogućnost porodice Radovana Karadžića da ga poseti u zatvoru u Ujedinjenom Kraljevstvu, zbog čega je zatražio od Mehanizma da stupi u kontakt sa UK u cilju otklanjanja prepreka.

Ministar pravde je apelovao na podršku predsednice Mehanizma u zahtevu da lica osuđena pred nekadašnjim Međunarodnim krivičnim sudom za bivšu Jugoslaviju ili Mehanizmom nastave služenje kazni u svojim državama.

Na kraju posete Hagu ministar Vujić sastao se i sa predsednikom Eurodžasta Mihaelom Šmidom, sa kojim je razgovarao o nastavku saradnje Srbije i ovog tela Evropske unije za pravosudnu saradnju u krivičnim stvarima.

Tokom razgovora pokrenuto je pitanje unapređenja saradnje u oblastima organizovanog kriminala, pranja novca i zaštite podataka o ličnosti.

(Beta, 20.04.2026)