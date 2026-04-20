Poslanici Skupštine Srbije danas nastavljaju načelnu raspravu

Poslanici skupštine Srbije danas, u ponedeljak, 20. aprila, treba da nastave načelnu raspravu o svih 40 tačaka dnevnog reda sednice.

Nastavak druge redovne sednice prolećnog zasedanja zakazan je za 10.00, u Domu narodne skupštine.

Na dnevnom redu sednice su predlozi zakona o zaštiti potrošača, o izmenama i dopunama Zakona o trgovini i o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Pred poslanicima su i predlozi zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom i o sprečavanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava.

Tu je i Predlog zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara i drugi predlozi uključujući i one u vezi usklađivanja sa propisima EU.

Tokom rasprave prethodne sedmice, deo opozicije je ocenio da vlast, predlaganjem zakona usklađenih sa praksom EU "simulira proces evrointegracija".

To je negirao šef poslaničke grupe Srpske napredne Milenko Jovanov tvrdeći nije došlo do promene političkog opredeljenja vlasti prema evrointegracijama.

Opozicija je ocenila i da je vlast dnevnim redom sednice pokušala da izbegne raspravu o glasanju o nepoverenju vladi Srbije, što traže 62 opoziciona poslanika.

Iz vladajuće koalicije su to negirali tvrdeći da je 40 tačaka dnevnog reda znak da vlada radi i da ima poverenje.

Tokom sednice poslanici su često govorili i o nizu tema koje nisu na dnevnom redu zasedanja, uključujući i o raspisvanju vanrednih parlamentarnih izbora.