SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

Beta pre 1 sat

Predsednica beogradskog odbora Stranke slobode i pravde (SSP) Mila Popović ocenila je danas da je "neprihvatljivo, nemoralno i neodgovorno" što se gradonačelnik Aleksandar Šapić "bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje da je gradilište zatvoreno jer je stradao jedan radnik".Ona je navela da na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Beograda nije komentarisao povlačenje iz upotrebe sapuna "Kids Oxy" iz gradskih vrtića pošto je utvrđeno da sadrži supstance koje nisu navedene na deklaraciji i zbog čega se kod neke dece pojavio osip.

"Šapić međutim najavljuje radove na 'malom metrou' odnosno tunelu ispod centra Beograda koji treba da se završi za dve i po godine. I da dovede Harija Potera, Šapić i njegov SNS za dve i po godine ne bi iskopali dva kilometra tunela ispod Beograda. To je jasno jer sedam godina rade Bulevar patrijarha Pavla i on još nije gotov", navela je Popović a prenela Stranka slobode i pravde.

Gradilište na mestu Starog savskog mosta trenutno je zatvoreno zbog istrage nesreće u kojoj je 7. aprila poginuo kineski radnik dok su trojica povređena.

(Beta, 20.04.2026)

Povezane vesti »

N1 Info pre 58 minuta
Nova pre 1 sat
SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

Serbian News Media pre 1 sat
Serbian News Media pre 1 sat
Mondo pre 1 sat
SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

Pravo u centar pre 1 sat
SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

Radio sto plus pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićSSPGradonačelnik Beograda

Ekonomija, najnovije vesti »

Insajder pre 58 minuta
Insajder pre 48 minuta
N1 Info pre 58 minuta
Nova ekonomija pre 33 minuta
Kamatica pre 28 minuta