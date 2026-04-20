SSP: Šapić se bavi imenom novog mosta preko Save a ne pominje pogibiju radnika na gradilištu

Ona je navela da na današnjoj konferenciji za novinare gradonačelnik Beograda nije komentarisao povlačenje iz upotrebe sapuna "Kids Oxy" iz gradskih vrtića pošto je utvrđeno da sadrži supstance koje nisu navedene na deklaraciji i zbog čega se kod neke dece pojavio osip.

"Šapić međutim najavljuje radove na 'malom metrou' odnosno tunelu ispod centra Beograda koji treba da se završi za dve i po godine. I da dovede Harija Potera, Šapić i njegov SNS za dve i po godine ne bi iskopali dva kilometra tunela ispod Beograda. To je jasno jer sedam godina rade Bulevar patrijarha Pavla i on još nije gotov", navela je Popović a prenela Stranka slobode i pravde.

Gradilište na mestu Starog savskog mosta trenutno je zatvoreno zbog istrage nesreće u kojoj je 7. aprila poginuo kineski radnik dok su trojica povređena.