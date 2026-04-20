Tokom skupštinske rasprave vlast i opozicija o temama koje nisu na dnevnom redu

Poslanici vlasti i opozicije u skupštini Srbije tokom poslednjeg sata današnje sednice optuživali su jedni druge za izdaju nacionalnih interesa, a o amandmanima na predloge zakona koji su na dnevnom redu skoro da nije ni bilo reči.

Šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke (SNS) Milenko Jovanov kazao je da opozicija želi da naudi Srbiji pošto traži od Evropske unije (EU) da zamrzne sredstva iz Plana rasta.

Borko Stefanović iz Stranke slobode i pravde (SSP) kazao je da vlast obmanjuje građane Srbije i da sredstva iz fondova EU nisu namenjena za škole i zdravstvene ustanove, iako vlast to uporno ponavlja.

Po njegovim rečima, opozicija je zatražila sankcije za pojedince iz vlasti, a ne za srpski narod.

Radomir Lazović iz Zeleno-levog fronta (ZLF) rekao je da sve manje ljudi u EU podržava "nepočinstva srpske vlasti" i da je za to zaslužna opozicija koja se tokom prethodnih godina sastajala sa evropskim zvaničnicima.

Po njegovim rečima, nema boljitka za građane Srbije dok je SNS na vlasti, a neće biti napretka ni po pitanju evrointegracija.

Uglješa Mrdić iz SNS kazao je da opozicija "radi protiv sopstvene zemlje" i da su opozicioni poslanici besni što im nije uspela "ni tužilačka ni obojena revolucija".

"Normalno je da moje kolege iz SNS i ja nemamo uvek iste stavove, ali imamo nešto zajedničko, Srbija nam je na prvom mestu", kazao je Mrdić.

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je ranije danas u Briselu da je EU sve više zabrinuta zbog onog što se dešava u Srbiji i da Brisel ispituje da li ta zemlja i dalje ispunjava uslove za isplate u okviru finansijskih instrumenata Unije.

(Beta, 20.04.2026)