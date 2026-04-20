U Skupštini Srbije nastavljena načelna rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

Beta pre 1 sat

 Poslanici u Skupštini Srbije nastavili su danas objedinjenu načelnu raspravu o svih 40 tačaka dnevnog reda druge redovne sednice prolećnog zasedanja, koja je počela 16. aprila.
 

Na dnevnom redu su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Poslanici će raspravljati i o Predloug zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlogu zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Raspravljaće se i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije i Predlogu strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Na dnevnom redu je i više predloga zakona o potvrđivanju međudržavnih sporazuma i ugovora i predloga odluka koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.

(Beta, 20.04.2026)

Povezane vesti »

Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije: Poslanici SNS-a će podržati predložene zakone

Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije: Poslanici SNS-a će podržati predložene zakone

Insajder pre 20 minuta
(BLOG) Nastavak Druge redovne sednice: Rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

(BLOG) Nastavak Druge redovne sednice: Rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

N1 Info pre 20 minuta
Završena objedinjena načelna rasprava, poslanici prešli na raspravu o amandmanima

Završena objedinjena načelna rasprava, poslanici prešli na raspravu o amandmanima

RTV pre 15 minuta
U Skupštini nastavljena rasprava, poslanici debatuju o 40 tačaka

U Skupštini nastavljena rasprava, poslanici debatuju o 40 tačaka

Danas pre 20 minuta
Nastavljena sednica Skupštine Srbije – šta donosi novi Zakona o zaštiti potrošača

Nastavljena sednica Skupštine Srbije – šta donosi novi Zakona o zaštiti potrošača

RTK pre 1 sat
Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije, na stolu 40 tačaka dnevnog reda

Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije, na stolu 40 tačaka dnevnog reda

Blic pre 2 sata
Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije

Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije

NIN pre 2 sata
Univerziteti moraju biti oslobođeni zastrašivanja

Univerziteti moraju biti oslobođeni zastrašivanja

Savremena politika pre 25 minuta
Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije

Brnabić: Ne verujem da će Marta Kos tražiti zamrzavanje fondova, stigao nacrt mišljenja Venecijanske komisije

N1 Info pre 55 minuta
Vučić: Do Đurđevdana ili neki dan posle znaće se kada će biti održani izbori

Vučić: Do Đurđevdana ili neki dan posle znaće se kada će biti održani izbori

NIN pre 10 minuta
Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije: Poslanici SNS-a će podržati predložene zakone

Nastavljena druga sednica redovnog zasedanja Skupštine Srbije: Poslanici SNS-a će podržati predložene zakone

Insajder pre 20 minuta
(BLOG) Nastavak Druge redovne sednice: Rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

(BLOG) Nastavak Druge redovne sednice: Rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

N1 Info pre 20 minuta