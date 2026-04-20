U Skupštini Srbije nastavljena načelna rasprava o 40 tačaka dnevnog reda

Na dnevnom redu su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, Predlog zakona o trgovačkim praksama za određene vrste proizvoda.

Poslanici će raspravljati i o Predloug zakona o upostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezionom politikom, Predlogu zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, Predlogu zakona o izmeni i dopuni Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Na dnevnom redu su i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o carinskoj službi, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Raspravljaće se i o Predlogu odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van granica Srbije i Predlogu strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine sa projekcijama do 2050. godine.

Na dnevnom redu je i više predloga zakona o potvrđivanju međudržavnih sporazuma i ugovora i predloga odluka koje se tiču sastava radnih tela Narodne skupštine.