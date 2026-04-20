Vlada Srbije: Obavezna provera usklađenosti sa pravnim tekovinama EU pre usvajanja zakona

Beta pre 1 sat

Ministarstvo za evropske integracije saopštilo je danas da je Vlada Srbije naložila svim državnim organima da prilikom pripreme zakona ili podzakonskih akata posebnu pažnju posvete usklađenosti sa pravnim tekovinama Evropske unije, kao i tome da li je predloženi propis bio prethodno konsultovan sa Evropskom komisijom.Nadgledanje sprovođenja tih pravila biće povereno Ministarstvu za evropske integracije.

Ubuduće će svi predlagači propisa kojima se transponuju pravne tekovine EU biti u obavezi da prethodno pribave mišljenje ovog ministarstva, bez čije provere neće biti moguće usvajanje zakona i podzakonskih akata koji su relevantni za proces pristupanja Srbije EU, navodi se na sajtu Vlade Srbije.

(Beta, 20.04.2026)

Ekapija pre 30 minuta
Volim Zrenjanin pre 30 minuta
Euronews pre 55 minuta
Beta pre 1 sat
Newsmax Balkans pre 1 sat
Nedeljnik pre 1 sat
Nova pre 1 sat
Savremena politika pre 25 minuta
N1 Info pre 55 minuta
NIN pre 10 minuta
Insajder pre 20 minuta
N1 Info pre 20 minuta