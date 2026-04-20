Zasad nema podataka o šteti ili povredama od jakog zemljotresa kod Japana

Beta pre 1 sat

Agencija Japana za upravljanje požarima i katastrofama je saopštila da zvaničnici procenjuju situaciju posle današnjeg jakog zemljotresa, ali da do sada nisu prijavljeni šteta ili povrede, ali je železnički preventivno saobraćaj obustavljen u pogođenom regionu.

Agencija za nuklearnu regulaciju je saopštila da su nuklearne elektrane i objekti povezani s njima u pogođenom regionu netaknuti i da nisu otkrivene nikakve anomalije, prenela je američka novinska agencija AP.

Zemljotres magnitude 7,5 dogodio se u 16:53 po lokalnom vremenu u Japanu (08:53 po srednje-evropskom) kod obale Sanrikua u severnom Japanu. Žarište zemljotresa je bilo na maloj dubini Zemljine kore od oko 10 kilometara ispod dna Tihog okeana, a epicentar na udaljenosti od 100 kilometara od obale, saopštila je Meteorološka agencija i izdala upozorenje na cunami u tom regionu.

Cunami visine oko 80 centimetara zabeležen je u luci Kuji, ali se upozorava da bi naredni poplavni talasi mogli biti znatno viši od toga - do tri metra, te je 128.000 stanovnika dobilo nalog da se udalji od obala i ode u brda.

Pored upozorenja na cunami za stanovništvo prefekture Ivate i Aomori na severu, kao i za jugoistočni deo ostrva Hokaido, izdato je i blaže upozorenje za obale prefektura Mijagi i Fukušima, južno od epicentra zemljotresa.

Zemljotresi magnitude 7,0 do 7,9 su kategorisani kao "veliki". Mogu da izazovu štetu na većini zgrada. Ti zemljotresi se osete na velikim udaljenostima, a velika šteta je uglavnom ograničena na 250 kilometara od epicentra. Potres magnitude 7,0 ili veće dovodi do izdavanja upozorenja na cunami. U svetu se godišnje dogodi 10 do 20 zemljotresa te magnitude.

(Beta, 20.04.2026)