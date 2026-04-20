Kina je upravo uvučena u brutalni rat?! Oglasio se Peking o drami u Ormuskom moreuzu, počela žestoka odmazda Irana: Napadnuti američki brodovi, odjekuju pucnji (foto, video)

Situacija u regionu utiče i na druge zemlje: UAE traže američku finansijsku podršku, dok Nemačka razmatra slanje mornarice u Ormuski moreuz Broj žrtava u Iranu dosegao je 3.375, dok raste zabrinutost zbog humanitarne situacije u zemlji Rat između Amerike, Irana i Izraela ušao je u 50. dan.

Predsednik Amerike Donald Tramp ponovio je pretnje da će ceo Iran dići u vazduh ako uskoro ne dođe do dogovora. Istovremeno, Teheran je odbio da prisustvuje novoj rundi mirovnih pregovora u Pakistanu. Sve o ratu Irana, Izraela i Amerike pratite u našem blogu uživo. Centralna komanda Katam al-Anbija saopštila je danas da je vojni odgovor na, kako navodi, američki napad na iranski kontejnerski brod "Tousca" u Omanskom zalivu odložen kako bi se obezbedila bezbednost