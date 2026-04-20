(Video) Više od milion učenika danas se vraća u škole u Emiratima: pauzirali 50 dana zbog rata u Iranu, sad su uvedene posebne mere

Učenici su proveli oko 50 dana učeći na daljinu, dok su vlasti uvodile pojačane mere bezbednosti zbog sukoba između SAD, Izraela i Irana Nastava uživo još nije omogućena za deo dece i mladih - predškolci, školarci i studenti nastavljaju onlajn dok se situacija u regionu potpuno ne stabilizuje Više od milion učenika od danas je dobilo dozvolu za povratak u sve obrazovne institucije u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nakon više nedelja pohađanja onlajn nastave, zbog