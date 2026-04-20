MUP: Prošle sedmice otkriveno 55.500 prekršaja prekoračenja brzine

Policija je prošle sedmice, tokom međunarodne akcije pojačane kontrole saobraćaja, otkrila 55.500 prekršaja prekoračenja brzine od čega je 4.977 otkriveno i sankcionisano u zonama pešačkih prelaza, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP).

Kako je navedeno, u sklopu te akcije koja je sprovedena u 34 države članice organizacije ROADPOL (evropska mreža saobraćajnih policija), 15. aprila je realizovana akcija pod nazivom „Speedmarathon“ tokom koje je brzina kontrolisana svim raspoloživim uređajima neprekidno tokom 24 časa. „Više od 560 policijskih službenika kontrolisalo je brzinu na gotovo 857 kontrolnih tačaka, uključujući 412 lokacija koje su predložili građani, a za svega jedan dan otkriveno je