Obradović posle poraza u derbiju pričao o Bolomboju i Batleru

Košarkaši Partizana su kao domaćini u poslednjem kolu ABA lige pobedili Crvenu zvezdu sa 81:74.

Posle četvrtog ovosezonskog okršaja večitih i trećeg trijumfa crno-belih, šef struke gostiju Saša Obradović se obratio predstavnicima medija na konferenciji za štampu. – Čestitke Partizanu, bilo je vrlo teško pripremiti utakmicu i razmišljati o utorku i meču sezone za nas. Zaslužena pobeda Partizana, nemam dalji komentar, već sam glavom u drugoj utakmici – kratak je bio u uvodu Obradović, koji je potom dodao: – Rasporedio sam minutažu, iako je bilo igrača koji su