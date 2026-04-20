Rezultati izbora za Lekarsku komoru: Nezavisni kandidati pobedili u Beogradu, Somboru, Kraljevu…

Studenti u blokadi Medicinskog fakulteta u Novom Sadu objavili su njima dostupne rezultate na današnjim izborima za Lekarsku komoru Srbije i Regionalnu Lekarsku komoru Vojvodine.

Prema informacijama koje su podelili na društvenim mrežama, nezavisni kandidati pobedili su u Kraljevu, Valjevu, Požarevcu, Somboru, Smederevu i Subotici. Takođe su naveli da su nezavisni kandidati pobedili na svim opštinama u Beogradu, izuzev Obrenovca, gde se još uvek broje glasovi. Još uvek nisu dostupni rezultati iz Novog Sada, gde se ispred prostorije Regionalne lekarske komore Vojvodine, u kojoj je u toku brojanje glasova sa današnjih izbora, nalaze dva