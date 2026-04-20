Vučić čestitao Rumenu Radevu izborni uspeh na parlamentarnim izborima u Bugarskoj

Danas pre 4 sati  |  Mladen Ilić
Vučić čestitao Rumenu Radevu izborni uspeh na parlamentarnim izborima u Bugarskoj

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je večeras Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu na danas održanim parlamentarnim izborima u Bugarskoj.

Koalicija levog centra Napredna Bugarska, koju predvodi bivši predsednik Rumen Radev, osvojila je najviše glasova na parlamentarnim izborima u Bugarskoj, rezultati su izlaznih anketa posle zatvaranja birališta. Anketa koju je sprovela istraživačka grupa Trend pokazala je da koalicija Rumena Radeva osvojila 39,2 odsto glasova. „Čestitao sam Rumenu Radevu izborni uspeh i pobedu u Bugarskoj. Uveren sam da će ovi rezultati biti prilika za jačanje stabilnosti i
