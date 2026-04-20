Japan pogodio jak zemljotres: Potres jačine 7,4 stepeni Rihtera, izdato upozorenje na cunami

Japan je danas pogodio zemljotres jačine 7,4 stepeni po Rihterovoj skali, prenosi japanski portal NHK.

Kako je navedeno, jačina zemljotresa iznosi 5+ na skali od 1 do 7. Epicentar zemljotresa bio je oko 100 kilometara istočno od centralnog japanskog ostrva Honšu, na dubini od deset kilometara. Japanska meteorološka agencija izdala je upozorenje na cunami za severoistočnu obalu Japana, a najavljeni su talasi visine i do tri metra. Prema poslednjim informacijama, talas je već stigao do obala prefekture Ivate. Stanovnicima iz priobalnih oblasti je savetovano da se pod