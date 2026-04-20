Poznati finalisti: Jokić u najužem krugu za MVP NBA

Euronews pre 2 sata  |  Autor: Euronews
NBA je na poluvremenu meča između Detroit Pistonsa i Orlando Medžika kompletirala listu finalista za individualna priznanja u tekućoj sezoni, nakon što su objavljena imena kandidata za nagrade za najkorisnijeg igrača, najboljeg rukija i najboljeg trenera godine.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. Shai Gilgeous-Alexander Nikola Jokić Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA) April 19, 2026 Ono što je najviše interesovalo publiku širom sveta su imena kandidata za najkorisnijeg igrača lige, a u najužem izboru našli su se Šej Gildžas-Aleksander iz Oklahoma Siti Tandera, Nikola Jokić iz Denver Nagetsa i Viktor Vembanjama iz San Antonio Sparsa, što garantuje jednu od najuzbudljivijih MVP trka
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Nikola Jokić u najužem izboru za MVP nagradu

Nikola Jokić u najužem izboru za MVP nagradu

Danas pre 1 sat
Nikola Jokić jedan od trojice finalista za MVP nagradu

Nikola Jokić jedan od trojice finalista za MVP nagradu

Nedeljnik pre 1 sat
Nikola Jokić u trci za novu MVP nagradu u NBA, spala knjiga na tri imena!

Nikola Jokić u trci za novu MVP nagradu u NBA, spala knjiga na tri imena!

Sportske.net pre 1 sat
Jokić, Gildžes-Aleksander i Vembanjama finalisti za MVP nagradu

Jokić, Gildžes-Aleksander i Vembanjama finalisti za MVP nagradu

Radio sto plus pre 1 sat
Nikola Jokić u najužem izboru za MVP igrača NBA lige

Nikola Jokić u najužem izboru za MVP igrača NBA lige

Sport klub pre 1 sat
Karmelo ne veruje u Jokića: "Za pet godina? Vau" VIDEO

Karmelo ne veruje u Jokića: "Za pet godina? Vau" VIDEO

B92 pre 2 sata
Poznati finalisti NBA nagrada, Nikola Jokić u trci za MVP

Poznati finalisti NBA nagrada, Nikola Jokić u trci za MVP

Newsmax Balkans pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaNBAKIASan AntonioTwitterIzboriNikola JokićDenver

Sport, najnovije vesti »

Kad i gde možete da gledate meč Barselona – Crvena zvezda u Evroligi?

Kad i gde možete da gledate meč Barselona – Crvena zvezda u Evroligi?

Danas pre 13 minuta
Šta sve može da odluči šampiona Premijer lige?

Šta sve može da odluči šampiona Premijer lige?

Sportske.net pre 3 minuta
Srbija kreće u pohod na svetski tron: Sara Ćirković otvara Svetski kup u Brazilu, Kuluhova je prati!

Srbija kreće u pohod na svetski tron: Sara Ćirković otvara Svetski kup u Brazilu, Kuluhova je prati!

Hot sport pre 8 minuta
Nije ni čudo što mu je zviždao ceo stadion! Pogledajte šta je Nejmar uradio u nadoknadi meča! Posle ovoga morao je da zapuši…

Nije ni čudo što mu je zviždao ceo stadion! Pogledajte šta je Nejmar uradio u nadoknadi meča! Posle ovoga morao je da zapuši uši! (video)

Kurir pre 13 minuta
Olga Danilović nazadovala za 18 pozicija

Olga Danilović nazadovala za 18 pozicija

Sport klub pre 13 minuta