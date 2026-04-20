Poznati finalisti: Jokić u najužem krugu za MVP NBA

NBA je na poluvremenu meča između Detroit Pistonsa i Orlando Medžika kompletirala listu finalista za individualna priznanja u tekućoj sezoni, nakon što su objavljena imena kandidata za nagrade za najkorisnijeg igrača, najboljeg rukija i najboljeg trenera godine.

The 2025-26 Finalists for Kia NBA Most Valuable Player. Shai Gilgeous-Alexander Nikola Jokić Victor Wembanyama pic.twitter.com/Gy5UcInp6h — NBA (@NBA) April 19, 2026 Ono što je najviše interesovalo publiku širom sveta su imena kandidata za najkorisnijeg igrača lige, a u najužem izboru našli su se Šej Gildžas-Aleksander iz Oklahoma Siti Tandera, Nikola Jokić iz Denver Nagetsa i Viktor Vembanjama iz San Antonio Sparsa, što garantuje jednu od najuzbudljivijih MVP trka