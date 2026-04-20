UAE očekuju finansijsku pomoć SAD-a ako se rat u Iranu nastavi

Ujedinjeni Arapski Emirati su pokrenuli razgovore sa SAD o finansijskoj podršci, ako se zbog rata Irana, Izraela i SAD pojača pritisak na finansije Emirata, piše danas američki list Vol strit žurnal.

Neimenovani zvaničnici SAD rekli su da je na sastanku guvernera Centralne banke Emirata, Haleda Mohameda Balame, sa ministrom finansija SAD Skotom Besentom, zvaničnicima ministarstva finansija SAD i Federalnih rezervi u Vašingtonu izneta ideja o finansijskoj podršci. Takav aranžman bi Centralnoj banci Emirata omogućio pristup dolaru, kako bi u slučaju finansijskih problema ojačala svoju valutu dirham ili devizne rezerve. Zvaničnici su naglasili da su razgovori