Pobusani ponedeljak - običaji i verovanja koja se povezuju sa ovim danom

Srpska pravoslavna crkva obeležava Pobusani ponedeljak, odnosno „Vaskrs za mrtve“, dan kada se uređuju grobovi preminulih i kada se na groblja iznose farbana jaja.

Prvi dan posle Tomine nedelje je Pobusani ponedeljak. Običaj je na današnji dan pobusati odnosno urediti i od korova očistiti busenje na grobovima, po čemu je ovaj ponedeljak i dobio ime. Na grobove stavljaju obojena jaja, uz pozdrav: „Hristos vaskrse“, čime se radost najvećeg hrišćanskog praznika prenosi i na one koji više nisu sa nama. Zato se ovaj dan zove i „Vaskrs za mrtve“. U većini mesta jaja se boje posebno, ovoga jutra, obavezno u crvenu boju i bez šara.