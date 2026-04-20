Promenljivo i svežije vreme uz moguću kišu, pljuskove i grmljavinu

U Srbija se danas očekuje promenljivo i svežije vreme uz prolazno naoblačenje koje će ujutru zahvatiti severne i zapadne krajeve, a tokom dana i ostale delove zemlje, donoseći kišu i lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Duvaće slab do umeren severozapadni vetar, dok će u Vojvodina i na istoku povremeno biti i pojačan. Jutarnja temperatura kretaće se od 5 do 11 stepeni, dok će najviša dnevna iznositi između 15 i 20 stepeni. U Beograd će biti promenljivo oblačno i svežije, uz povremenu kišu i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od 11 do 17 stepeni. Biometeorološke prilike mogu nepovoljno uticati na astmatičare i osobe sa srčanim tegobama, dok su kod