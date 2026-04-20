Završene konsultacije Vučića sa Ujedinjenom seljačkom strankom i Alternativom za promene

U Predsedništvu Srbije oko 10 časova završene su konsultacije predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa predstavnicima Ujedinjene seljačke stranke. Pre toga održane su konsultacije sa predstavnicima Alternative za promene.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sa predsednikom Ujedinjene seljačke stranke Milijom Miletićem. Foto: Tanjug/ Jadranka Ilić Sastanak je počeo u 9.40 časova, a na konsultacije kod predsednika Srbije došao je predsednik Ujedinjene seljačke stranke Milija Miletić sa saradnicima. Vučić se prethodno sastao i sa predstavnicima Alternative za promene, a konsultacije su završene oko 9.30 časova. Na konsultacijama kod predsednika Srbije bili su funkcioneri Alternative za