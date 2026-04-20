Miriše na leto: Toplo vreme prija i ljudima i biljkama, Vranje procvetalo prethodnih dana (foto)

Vranje je u nedelju, zajedno sa Negotinom, bilo najtopliji grad u Srbiji.

Toplo i sunčano vreme zadržalo se tokom celog dana,a u podne je u ovom gradu izmeren 21 stepen Celzijusa, kaže dežurni meteorolog Marija Stojković. Prethodnog dana, u subotu, temperatura vazduha u Vranju dostigla je 24 stepena Celzijusove skale, dok je minimalna jutarnja temperatura iznosila svega tri stepena. Narednih dana biće kišovito. - Sutra će biti pretežno oblačno, uz maksimalnu dnevnu temperaturu od 19 stepeni. U utorak se očekuje osetan pad temperature za