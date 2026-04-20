Papa Lav XIV pozvao na prekid vatre i dijalog u Ukrajini: Održao govor ispred 100.000 ljudi u blizini glavnog grada Angole

Papa Lav XIV osudio je juče intenziviranje rata u Ukrajini, pozivajući na prekid vatre i dijalog.

Papa je nakon mise u blizini glavnog grada Angole, Luande, pohvalio primirje između Izraela i Libana, kojim se okončaju borbe između izraelskih snaga i libanske militantne grupe Hezbolah, navodeći da prekid vatre daje razlog za nadu, preneo je Rojters. Oko 100.000 ljudi okupilo se juče na periferiji glavnog grada Angole, Luande, kako bi prisustvovalo velikoj misi na otvorenom koju je predvodio Papa Leo XIV. Ovo je bio drugi dan njegove posete ovoj resursima