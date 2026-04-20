Šapić najavio početak izgradnje tunela ispod Beograda: Od 21. aprila izmene u saobraćaju - Ovo su nove rute gradskog prevoza i kuda će moći putnička vozila

Sutra, 21. aprila, počinju radovi na izgradnji tunela u sklopu projekta "Mali metro", rekao je gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić na redovnoj press konferenciji.

On je ovaj projekta nazvao kapitalnim i kompleksnim. - Neki važni kapitalni projekti ulaze u svoju završnu fazu, ispratićemo u međuvremenu njihov tok, kako bi svako mogao da dođe do važne informacije. Napravićemo presek dokle smo stigli sa radovima, a važna stvar koja počinje stura jeste izmeštanje svih instalacija u novoprojektovanu galeriju vezanu za izgradnju tunela u sklopu projekta "Mali metro". Taj tunel će spajati Dunav i Savu i radovi počinju sutra, 21.