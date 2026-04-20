Šteta! Lola Radivojević eliminisana u polufinalu kvalifikacija za turnir u Madridu

Srpska teniserka Lola Radivojević nije uspela da se plasira u finale kvalifikacija za turnir u Madridu, pošto je danas u polufinalu kvalifikacija izgubila od 114. igračice sveta Čehinje Darje Vidmanove posle dva seta, 3:6, 3:6. Meč je trajao sat i 14 minuta. Radivojević, 142. igračica sveta, nije nijednom uzela servis češkoj teniserki, dok je Vidmanova osvojila tri brejka. Vidmanova će u finalu kvalifikacija igrati protiv 117. teniserke sveta Mađarice Dalme Galfi.