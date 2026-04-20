Dr Hristov iz Niša: Dvoje od osam nezavisnih kandidata izabrano za Lekarsku komoru Srbije
Mašina pre 6 sati | Mašina
Nakon više od 10 sati čekanja rezultata, dr Hristov, jedan od nezavisnih kandidata za Lekarsku komoru Srbije, ističe da su osvojili dva od osam mandata. Pored njega, mandat je osvojila i dr Tatjana Pejčić. Kako nisu imali svoje posmatrače među onima koji su prebrojavali listiće, dr Hristov kaže da će sutra proveriti listiće i spiskove. Mandate su, kako je Mašina imala uvid, osvojili i dr Sonja Dakić, dr Milan Lazarević, dr Boris Đinđić, dr Jovica Jovanović, dr Bojan Stanojević i dr Petar Babović.
Zajedno sa lekarima, praćenje glasanja, a kasnije i rezultata, pratili su studenti i građani koji su ostali do rano jutros. „Prema njihovom zapisniku osvojili smo 2 od 8 mandata za LKS. Čekali smo na hladnoći 10 sati. Hvala Zborovima i studentima na junačkom držanju i pomoći. U 3.45 izlaze njihovi da pokupe stolice, jer ’gotovi su, sad će’ i onda još sat i 15 minuta su radili zapisnike. U 5 ujutru izašli bez reči, niko iz komisije niti Cesida nije hteo da nam se