Javna komunalna preduzeća duguju 27 milijardi dinara, kaže Nikola Jovanović

Javna komunalna preduzeća u Beogradu duguju dobavljačima 27 milijardi dinara zaključno sa 1. aprilom, što je novi crni rekord u prestonici, izjavio je Nikola Jovanović, direktor Centra za lokalnu samoupravu.

Dugovanja koja nisu dospela iznose 19 milijardi dinara i tu je najveći dužnik JKP Beogradske elektrane sa 15 milijardi, od čega najviše za gas, objašnjava Jovanović. Dugovanja koja su dospela, odnosno koja su preko roka, iznose 8 milijardi dinara, među kojima je najveći dužnik GSP Beograd sa 5 milijardi, dodaje Jovanović. Ovakvo stanje u gradu onemogućava normalno poslovanje, nabavljanje nove imovine i podizanje razvojnih kredita, upozorava direktor Centra za