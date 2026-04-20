Nezvanično: Na izborima za lekarske komore u Novom Sadu pobedili svi kandidati koje podržavaju studenti

Više od 40 posto lekara izašlo je u Novom Sadu na izbore za Regionalnu lekarsku komoru Vojvodine i Lekarsku komoru Srbije, saopštila je grupa lekara koja sebe naziva nezavisnim kandidatima. Svi kandidati iz te grupe, koja je imala podršku studenata, pobedili su na izborima za obe komore.

U saopštenju ove grupe lekara navodi se da je 12 od 12 nezavisnih kandidata iz Novog Sada pobedilo na izborima za Lekarsku komoru Srbije, a 16 od 16 za Regionalnu lekarsku komoru Vojvodine. „Drugim rečima: 100 posto slobodan Novi Sad”, navodi se. Naveli su da je u Vojvodini pobedilo ukupno 19 od 25 nezavisnih za LKS, i 23 od 34 za RLKV. Naveli su da sa rezultatima iz ostatka Srbije i Beograda mogu da kažu: „Naša komora je stvarno naša!” „Uprkos skepticizmu,