Pao crni rekord: Za samo 24 sata policija napisala skoro 9.000 kazni, a jedna stvar je posebno opasna

Akcija je sprovedena od 13. do 19. aprila 2026. godine u 34 države članice ROADPOL, evropske mreže saobraćajnih policija.

Tokom ovog perioda, policija je širom Srbije intenzivno kontrolisala brzinu kretanja vozila, sa posebnim fokusom na najrizičnije deonice. Posebne mere pojačane kontrole sprovedene su u zonama pešačkih prelaza, u cilju zaštite najugroženijih učesnika u saobraćaju. U tim zonama otkriveno je i sankcionisano 4.977 prekršaja. U okviru akcije, 15. aprila realizovan je i Speedmarathon, tokom kojeg je brzina kontrolisana neprekidno 24 časa svim raspoloživim uređajima. Više