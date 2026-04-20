Handanović: Umanjeni računi za energente za 193.000 domaćinstava u Srbiji

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas da su za 193.000 domaćinstva sa statusom energetski ugroženog kupca umanjeni računi za električnu energiju, gas ili grejanje 20 do 60 odsto tokom grejne sezone.

Ona je pozvala građane koji ostvaruju pravo na novčanu socijalnu pomoć, uvećanu novčanu socijalnu pomoć, dečji dodatak, uvećan dodatak za pomoć i negu drugog lica, kao i porodice slabijeg materijalnog položaja, da se prijave za sticanje statusa energetski ugroženog kupca. U saopštenju se podseća da je Ministarstvo rudarstva i energetike nedavno usvojilo novi pravilnik kojim se usklađuju iznosi ukupnog mesečnog prihoda domaćinstava sa kretanjem indeksa potrošačkih