Đedović Handanović: Umanjeni računi za struju, gas ili grejanje za 193.000 domaćinstava

Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović Handanović izjavila je da su za 193.000 domaćinstva sa statusom energetski ugroženog kupca umanjeni računi za električnu energiju, gas ili grejanje 20 do 60 odsto tokom grejne sezone. "To je do sada najveći broj domaćinstava koja su, uz podršku države, dobila umanjenje računa za energente. Među njima je 100.000 penzionera sa minimalnim penzijama kojima je umanjenje računa za struju 1.000 dinara mesečno