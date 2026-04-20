EU će zamrznuti 1,5 milijardi sredstava namenjenih Srbiji

EU će zamrznuti novac namenjen Srbiji, jer zemlja nazaduje u proevropskim reformama, saznaje N1.

To će Komesarka EU za proširenje Marta Kos i zvanično objaviti na današnjem sastanku Odbora za spoljne poslove Evropskog parlamenta (AFET). Država ostaje bez 1,5 milijardi evra iz takozvanog "Plana rasta" zbog kontroverznih pravosudnih reformi. Međutim, finalna odluka biće doneta nakon što Venecijanska komisija saopšti svoje mišljenje o takozvanim "Mrdićevim zakonima". Kos je već ocenila da usvajanjem i sprovođenjem tih zakona Srbija nazaduje na EU putu i tražila