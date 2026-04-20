Pobusani ponedeljak - običaji i verovanja koja se povezuju sa ovim danom

Pobusani ponedeljak, ove godine 20. aprila, u pravoslavnoj tradiciji je posvećen sećanju na preminule. U duhu najvećeg hrišćanskog praznika, ovaj dan nosi poruku nade, vere u vaskrsenje i života koji ne prestaje smrću, već se nastavlja u večnosti, prenosi Danas.rs. Pobusani ponedeljak ima posebno mesto u pravoslavnoj tradiciji i narodnim običajima. Naziv "pobusani" potiče od starog običaja „buđenja“ pokojnika – verovalo se da se tog dana simbolično obilaze grobovi